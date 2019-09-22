الخبراء يؤكدون: السياحة بدأت مرحلة تعويض سنوات الانحسار

التنسيق بين الحكومة والمستثمرين والتواصل مع شركاء المهنة من أهم الوسائل

عاطف عبداللطيف: حققنا 125 مليار دولار فى 16 عاما رغم الأزمات

حسام الشاعر: فكر جديد فى الترويج السياحى يجمع بين الأصالة والمعاصرة

أحمد الوصيف: مستمرون فى التنسيق مع الوزارات المعنية لمواجهة جميع المعوقات أمام انطلاق صناعة الأمل



بدأت السياحة المصرية منذ عام 2018 وحتى الآن مرحلة تعويض الخسائر التى عانى منها القطاع السياحى طوال 7 سنوات عقب أحداث 2011 التى كان من نتيجتها كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب فى نسخته الثامنة الذى عقد مؤخرا أن خسائر السياحة زادت على 70 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وتشهد السياحة المصرية حاليا رواجا وانتعاشا كبيرا فى الحركة الوافدة لمعظم المناطق السياحية وتشير التوقعات هذا العام إلى تجاوز معدلات عام الذروة فى 2010. كما تشير المؤشرات إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم الصيفى الحالى وبنسبة تتجاوز 30 % عن العام الماضى.

أكد عدد من خبراء السياحة أن التنسيق الكامل بين القطاعين الرسمى والخاص والتواصل الدائم مع شركاء المهنة بالخارج من كبار منظمى الرحلات، بالاضافة إلى انتهاج سياسة ترويجية مفتوحة على جميع الاسواق تمثل عناصر رئيسية فى مرحلة تعويض الخسائر للانطلاق إلى ما هو أهم وهو تحقيق الارباح والنهوض الشامل بصناعة السياحة المصرية باعتبارها صناعة قوية داعمة للاقتصاد القومى وليست صناعة هاشة كما يعتقد البعض.

وفى دراسة علمية مستفيضة كشف الخبير السياحى الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن مجمل دخل السياحة على مدار 16عاما بداية من 2003 وحتى العام الماضى يقدر بحوالى 125 مليار دولار تقريبا رغم الظروف القاسية التى تعرض لها القطاع على مدار السنوات الماضية، وهو يؤكد أن القطاع السياحى يمرض ولكن لا يموت ولو سارت السياحة بمعدلاتها الطبيعية كانت مرشحة لتحقيق ضعف هذا الرقم على الأقل.

وأشارت الدراسة التى أعدتها جمعية مسافرون للسياحة والسفر حول حال السياحة المصرية على مدار 16 عاما أن القطاع السياحى يعد القاطرة الأساسية فى حركة التنمية والاستثمار فى مصر ومصدر رئيسى من مصادر الدخل القومى عبر السنوات الماضية.

وأضاف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أن قطاع السياحة يتأثر بشكل كبير بأى أحداث سلبية محيطة ويكون هو الضحية الأولى لأى مشكلة تحدث ويترتب على ذلك ضياع العملة الصعبة وفرص عمل القطاع السياحى وتوقف اكثر من نشاط مرتبط بالقطاع. واكدت الدراسة على ضرورة استمرار الاهتمام بقطاع السياحة بالشكل والمستوى الذى يليق بحجمه وما يمثله من دخل قومى وتوفير فرص عمل كبيرة تزيد على 16 مليون عامل سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة وترتبط بحوالى 72 صناعة وأسرع قطاع قادر على توفير العملة الصعبة بدون أعباء أو دعم صادرات أو شراء معدات وماكينات فهو قطاع قائم ولديه كل الإمكانيات من فنادق وقرى سياحية وشواطئ وطبيعة ولكنه يحتاج إلى التمويل لإقالته من عثرته بسبب السنوات السبع العجاف الماضية التى مرت عليه ويحتاج ايضا إلى صيانة المنشآت وأعمال احلال وتجديد للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وقال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية إن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بقطاع السياحة حتى يتعافى تماما ويعود مجددا القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر سواء فى توفير العملة الصعبة أو توفير المزيد من فرص العمالة وازدهار أكثر من 72 صناعة مختلفة.

اشار إلى أن الحكومة عقدت خلال الايام الماضية عددا من الاجتماعات مع مستثمرى القطاع للتعرف على المشاكل والمعوقات التى تؤثر بالسلب على الاستثمارات وكذا التدفقات السياحية الوافدة لمصر والتى كان آخرها اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من قيادات اتحاد الغرف السياحية بحضور وزيرة السياحة حيث وضع هذا اللقاء النقاط على الحروف لحل بعض المشاكل التى تعرقل النمو السياحى خلال الفترة القادمة وهو ما يؤكد المساندة الحقيقية للحكومة لهذا القطاع الذى عانى من انحسار سياحى على مدار 7 سنوات متتالية.

أوضح أننا مستمرون فى التنسيق مع رئيس الوزراء لمواجهة جميع المعوقات أمام انطلاق صناعة الامل. لافتا إلى أن الاتحاد يعمل حاليا من خلال ٤ محاور رئيسية وهى زيادة تنافسية المقاصد السياحية المصرية ورفع كفاءة المنتج السياحى والخدمات المقدمة ورفع كفاءة العنصر البشرى وتعزيز فرص العمل وزيادة الاستثمار فى القطاع السياحى وصولا لزيادة مساهمة صناعة السياحة فى الدخل القومى. مؤكدا أن خطة الاتحاد تستهدف أيضا تعظيم مساهمة السياحة فى الاقتصاد القومى المصرى وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية فى القطاع السياحى.

من جانبه أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن التنسيق الكامل بين القطاعين الرسمى والخاص والتواصل الدائم مع شركاء المهنة بالخارج من كبار منظمى الرحلات بالاضافة إلى انتهاج سياسة ترويجية مفتوحة على جميع الاسواق تمثل عناصر رئيسية فى مرحلة تعويض الخسائر للانطلاق إلى ما هو أهم وهو تحقيق الارباح والنهوض الشامل بصناعة السياحة المصرية باعتبارها صناعة قوية داعمة للاقتصاد القومى وليست صناعة هاشة كما يعتقد البعض، وأعرب رئيس غرفة شركات السياحة عن تفاؤله بما ينتظر القطاع السياحى من طفرة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل النجاحات المتلاحقة التى يحققها القطاع والشهادات الدولية بتعافيه والتى كان آخرها حصول الفيلم الترويجى لحملة people to people التى أطلقتها وزارة السياحة على المرتبة الأولى لأحسن فيلم ترويجى فى منطقة الشرق الاوسط من منظمة السياحة العالمية.

ووصف الشاعر الجائزة التى حصل عليها الفيلم بـ«العظيمة» وتؤكد أن الحملة الترويجية لمصر بدأت بداية صحيحة حيث كان هناك احترافية فى اختيار موضوع الحملة وتصميمها، معربا عن تفاؤله بنتائجها لو تم العمل عليها بشكل جيد ومكثف خصوصا فى السوق الاوروبية.

وأوضح الشاعر أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والعصرية كان واضحا جدا فى كل مكونات الحملة الترويجية الأمر الذى أحدث فرقا كبيرا عن السنوات الماضية وأظهر مصر حديثة متطورة ومواكبة للعصر، كذلك الاستعانة بمتخصصين فى هذه المجالات يُحسب لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أنها تعمل بطريقة حديثة تجمع بين الاصالة والمعاصرة. وأكد الشاعر أن دور القطاع الخاص كان حاضرا فى جميع مراحل التجهيز للحملة، حيث تم عقد إجتماعات متعددة مع وزيرة السياحة للتشاور حول الحملة الترويجية، كذلك كان هناك اجتماعات متعددة للشركة التى أنتجت الفيلم مع ممثلى القطاع الخاص واتحاد الغرف السياحية، والجميع شارك بالأفكار التى تم الاستعانة بها فى الفيديو، قائلا «وزيرة السياحة كانت حريصة جدا على الاستماع لآراء أكبر قدر ممكن من المختصين فى قطاع السياحة وإشراك القطاع الخاص» وتوقع ردود فعل إيجابية وقوية لهذه الحملة.. لافتا إلى أن مؤشرات الحجز تشير إلى أن الموسم الشتوى جيد جدا، وإذا تم التكثيف الترويجى من خلال الحملة سنحقق أعدادا غير مسبوقة.