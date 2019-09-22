مقتل زوجين من أقلية الروهينجا في اشتباك بالقرب من مخيم لاجئين في بنجلاديش

لقى زوجان من أقلية الروهينجا حتفهما خلال ما وصفته الشرطة في بنجلاديش بالاشتباك، بالقرب من مخيم للاجئين.

وقال رجل الشرطة براديب كومار داس إن بعض الضباط اصطحبوا الزوجين، اللذين تم إلقاء القبض عليهما للاشتباه في تورطهما في جريمتي خطف وقتل، لموقع بالقرب من تل في جنوب شرق بنجلاديش للبحث عن مشتبه به ثالث.

وقالت الشرطة إنه بمجرد وصولهم إلى الموقع بالقرب من مخيم ليدا روهينجا، أطلق المشتبه به الثالث الرصاص عليهم. وردت الشرطة بإطلاق النار. ولقي الزوجان حتفهما خلال الاشتباك.

وتم العثور على قطعتي سلاح و 11 طلقة في موقع الحادث.

وكان اثنان من أفراد أقلية الروهينجا ومواطن بنجلاديشي، يشتبه في أنهم تجار مخدرات، قتلوا الخميس الماضي بالقرب من مخيم في منطقة تيكناف.

وكانت جماعات حقوقية أعربت عن قلقها بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء الأخيرة لمسلمي الروهينجا في بنجلاديش، الذين فر الكثير منهم إلى العاصمة دكا عقب نزوحهم في ميانمار.

يشار إلى أن منطقة كوكس بازر، في جنوب شرق بنجلاديش، تستضيف أكثر من مليون مسلم من أفراد الروهينجا يقيمون في مخيمات لاجئين.

وكان حوالي750 ألف شخص عبروا الحدود إلى بنجلاديش فرارا من الحملة التي شنها الجيش في ميانمار ضد أفراد الأقلية العرقية في أغسطس 2017.