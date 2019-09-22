100 دراجة في كرنفال الدراجات بجامعة طنطا

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نظمت جامعة طنطا، اليوم الأحد، كرنفالًا للدراجات تحت شعار "دراجة لكل طالب" بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وانطلقت 100 دراجة بمجمع الكليات بسبرباي بمشاركة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، تشجيعًا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية التي تهدف الى تحسين اللياقة البدنية والصحية للطلاب.

يذكر أن مبادرة "دراجة لكل طالب" تعد مشروعًا قوميًا يهدف إلى توفير مناخ اجتماعي جيد وبيئة أكثر نظافة وصحة ولياقة بدنية، وسبق وأن أعلنت جامعة طنطا تطبيق المشروع كمرحلة أولى بنسبة 5% من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.