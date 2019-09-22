ريال مدريد يتصدر الليجا بالفوز على إشبيلية ويحقق رقما نادرا

زاحم ريال مدريد، فريق أتلتيك بلباو في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم وذلك عقب فوزه على مضيفه أشبيلية 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعب الفرنسي كريم بنزيمة، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

ورفع الريال رصيده إلى 11 نقطة بفارق الأهداف قط خلف بلباو، المتصدر، وتوقف رصيد أشبيلية عند عشر نقاط في المركز الخامس.

وكسر ريال مدريد رقما استمر لـ17 عاما، حيث خرج الميرينجي بنظافة شباكة من ملعب إشبيلية «رامون سانشيز» للمرة الأولى من 2002.

وبهذا الفوز، استطاع الريال مصالحة جماهيره بعد الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وحافظ الريال على سجله خاليا من الهزائم، في الدوري، هذا الموسم، حيث كان هذا الانتصار هو الثالث للفريق مقابل تعادلين، فيما تعد هذه الخسارة هي الأولى لأشبيلية في الدوي هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.