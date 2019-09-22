«التنمية المحلية» و«اتحاد الصناعات» يستعرضان توفير فرص عمل بالمحافظات

«السويدي»: الاتحاد درس الصناعات التى يمكن البدء بها فى بعض القرى بالمحافظات

استعرضت وزارة التنمية المحلية، مع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، آخر مستجدات التنسيق بين الوزارة والإتحاد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات في إطار برنامج "مشروعك" ومبادرة الاتحاد "شغلك في قريتك" ومشروعات الجهاز.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إلى التنسيق التي قامت به مع وزارة الزراعة والمحافظات، فيما يخص توفير قطع أراضي بمساحات مختلفة، للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع إتحاد الصناعات، لتوفير فرص عمل لكافة أبناء المحافظات والإسهام في تحسين جودة الحياة بالنسبة لهم.

ولفتت إلى أهمية تكاتف كافة جهود الوزارات المعنية بالحكومة والمؤسسات الآخرى من القطاعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين والقضاء على البطالة، وتحقيق هدف الاستثمار من أجل التنمية المستدامة، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بتنمية القرى المصرية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بها.

وشددت على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعتبر المشغل الأكبر للعمالة وإسهامها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وأصحاب الحرف والدخل المنخفض للحد من مشكلة البطالة، علاوة على سعيها لزيادة دخل الأسرة على مستوى القرى البالغ عددها 4700 قرية واستغلال كافة الميزات والمقومات النسبية فيها لإقامة مشروعات تناسب الحرف والمنتجات التي تتميزبها.

وأكدت أهمية توفير التدريب للشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع الراغبة في العمل، في إطار تلك المبادرة لتحقيق الهدف منها، مع إمكانية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات.

من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، توافر الرغبة لدى عدد من المطوريين الصناعيين في دعم هذا المشروع، والمشاركة فيه لما له آثر إيجابي اقتصاديًا واجتماعيًا على سكان القرى التي يمكن ضمها لهذا المشروع، وتخفيض تكاليف نقل العمالة للصناعات الكثيفة عبر إقامة مشروعات فى القري بالمحافظات.

وأشار السويدي إلى أن الإتحاد قام بدراسة عدد من الصناعات التى يمكن البدء بها في بعض القرى بالمحافظات، ووفقا للكثافات السكانية، ومدى توفر المواد الأولية اللازمة للمشروع، وسيقوم الاتحاد بتوفير فرص التدريب للشباب من الجنسين.

وفي نهاية الاجتماع، تم الإتفاق على عقد اجتماع بين قيادات الوزارة ومسئولي الاتحاد لعرض قطع الأراضى التي تم التوافق عليها لإقامة المشروعات، تمهيدا لتنسيق اتحاد الصناعات مع المطورين الصناعيين والمستثمرين لعرض تلك الفرص الاستثمارية.