مساعدات إماراتية للسودان لمواجهة آثار السيول

تسلم والي ولاية النيل الأبيض (إلى الجنوب من ولاية الخرطوم) اللواء الركن حيدر علي الطريفي، قافلة الدعم والمؤازرة (10 آلاف سلة غذائية و350 خيمة) التي سيرتها مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية"؛ لدعم المتضررين من السيول والأمطار بالولاية، بحضور ممثلين للمؤسسة.

وعبر والي ولاية النيل الأبيض عن عميق شكره وامتنانه لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الدعم السخي والكبير، وقال إن الدعم لامس احتياجات المتضررين خاصة توفير الإيواء.

في غضون ذلك، التقى مفوض العون الإنساني محمد السناري مع حميد نورو المدير القطري الجديد لبرنامج الغذاء العالمي في السودان، الذي قدم شكره لمفوضية العون الإنساني، وثمن الجهود التي تبذلها وإجراءاتها لتسهيل عمل المنظمات.

من جانبه، أكد المفوض العام للعون الإنساني أهمية إحكام التنسيق وبذل مزيد من الجهود للتحول من الطوارئ إلى الإعمار والتنمية، كما ثمن دور وجهود برنامج الغذاء العالمي في السودان والإقليم.