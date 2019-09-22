أكد حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أن الجلسة التي عقدها اليوم الأحد مع أعضاء جهازه المعاون كانت مثمرة للغاية.

وعقد البدري عصر اليوم الأحد جلسة مطولة مع مسئولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، وأعضاء جهازه المعاون المنتظر أن يعلن عن أسمائهم بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل، ثم يعقبها في اليوم التالي (الخميس) مؤتمر صحفي يعقده البدري أمام وسائل الإعلام لشرح خطته المستقبلية مع المنتخب.

وكشف البدري خلال تصريحاته الصحفية الذي أدلى بها عقب نهاية اجتماعه، أنه استقر بشكلًا كبير على جميع أفراد جهازه المعاون، مشيرًا إلى أن محمد بركات نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق سيشغل منصب مدير المنتخب.

وأوضح مدرب المنتخب الجديد إلى أن الجلسة الذي عقدها اليوم مع معاونيه وهم طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، كان الهدف منها التعارف وشرح خطته المستقبلية مع المنتخب في المرحلة المقبلة.

وكشف حسام البدري بأنه عقد جلسة مطولة مع محمد بركات، بعد الاستقرار على وجوده بشكل رسمي في الجهاز المعاون له، مشيرًا إلى أنه اتفق معه على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات.

ويدخل المنتخب الوطني في الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري معسكر مغلق بشهر أكتوبر القادم، في اطار الاستعداد لمواجهة منتخب كينيا والمقرر لها بشهر نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وكان البدري قد أعلن اليوم الأحد عن ضم 5 محترفين لمعسكر المنتخب بشهر أكتوبر القادم وهم: "محمد صلاح ، محمود حسن (تريزيجيه)، وأحمد حسن (كوكا)، ومحمد النني، وأحمد حجازي، ولم يستدعي البدري قائد المنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2019 أحمد المحمدي، بالاضافة لتجاهله كل من علي غزال وعمرو وردة.