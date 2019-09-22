تم إجبار مراهق ذو إعاقة شديدة يتم تغذيته عبر أنبوب ولا يستطيع المشي أو التحدث، على السفر لمسافة تصل 25 ميلًا لحضور مقابلة كشف هيئة، لتحديد ما إذا كان يحق له الحصول على معاش أم لا!

ولد هارون فولكنر، 19 عامًا، مصابًا بمرض نادر في الكروموسومات، وهي حالة وراثية نادرة جعلته مقيدًا على كرسي متحرك، عاجزًا عن التحكم في ذراعيه ويصعب عليه التنفس وكذلك يعاني من الشلل الدماغي، حتى أنه يحتاج إلى رعاية 24 ساعة، لأنه لا يستطيع التواصل ويجب تغذيته من خلال أنبوب.

بحسب "ديلي ميل" البريطانية، تقدمت والدته جوان، 43 سنة، بطلب للحصول على ائتمان عندما غادر المدرسة، وبالتالي قامت وزارة العمل والمعاشات بترتيب لقاء مباشر مع آرون.

لكن الأم التي تعيش في انجلترا طلبت من الوزارة إجراء المقابلة في المنزل، لكن وزارة العمل والمعاشات أبلغتها أنه سيضطر للسفر إلى مركز التوظيف، وهو ما اضطر العائلة للقيام برحلة مدتها 25 دقيقة لإثبات أن هارون غير لائق للعمل، رغم سجلاته الطبية التي تشير إلى حالته.

تقول الأم: "هارون لا يستطيع فعل أي شيء لنفسه ويعتمد علينا، إنه مرتبط بالكراسي المتحركة، ولدينا سيارة مُكيَّفة خصيصًا له، مع مضخات التغذية وكل ما يحتاج إليه، لكن نقله إلى أي مكان هو بمثابة عملية عسكرية فإنه سلس البول ويستخدم الحفاضات ويجب رفعه في كل مكان، الرجل الذي سافرنا لرؤيته في المقابلة داخل الوزارة زهل من الأمر".

وأضافت: "لم يستطع التصديق أننا طُلب منا أن نسافر إليهم للمقابلة، وقال إنه سيكتب مذكرة حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى".

كانت والدة هارون والأب لي، 46 عامًا، اللذان يعملان في أحد المصانع، يساعدونه في كل شيء، لكنهم أرادو الحصول على معاش بعد أن ترك هارون مدرسة هيثروود الخاصة للأطفال الذين يعانون من الإعاقة في سن الثالثة.

وقال أحدالمسؤولين: "نحن آسفون للغاية لأنه لم يتم ترتيب زيارة منزلية، لقد اعتذرنا للسيدة فولكنر ونقوم بمعالجة طلب ابنها بسرعة للتأكد من أنها وابنها يتمتعان بالدعم الذي يحتاجونه".