محافظ المنيا يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس



محافظ المنيا يعلن عن إنشاء وتجديد 44 مدرسة هذا العام



تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، عددا من المدارس، وذلك لمتابعة سير العمل في أول أيام العام الدراسي الجديد 2019- 2020، بحضور محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد أبو العيون، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، والمهندس أحمد النوبي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد سيد، رئيس مدينة المنيا، ومحمد صلاح، رئيس مدينة أبوقرقاص، والمهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، حيث شملت جولة المحافظ تفقد مدرسة كمين الصفا للتعليم الأساسي ومدرسة المنيا الثانوية بنات ومدرسة قاسم أمين الابتدائية والإعدادية بمركز أبوقرقاص.

وشهد المحافظ الطابور الصباحي بمدرسة كمين الصفا، وهنأ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد مطالبا ببذل المزيد من الجهد والجد والاستمرار في حصد المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية.

وأعلن المحافظ عن الانتهاء من إنشاء وتجديد 44 مدرسة خلال الدراسي الجديد 2019- 2020، منها 21 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة 16 مدرسة، و6 مدارس إحلال جزئي، ومدرسة واحدة احلال كلي على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ إن العلم أساس تقدم الأمم والشعوب، والاهتمام بالعملية التعليمية ونجاحها هو خط الدفاع الأول لمصر ونواة التقدم والازدهار، مؤكدا حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة للتحصيل الدراسي للتلاميذ.

وتفقد المحافظ خلال جولته صفوف المدارس المختلفة، كما تابع أعمال تسليم الكتب المدرسية، إضافة إلى التأكد من عمل السبورة الذكية في عدد من الفصول، وطالب الطلاب والمعلمين بنظافة المدرسة وحب الوطن والإخلاص له وبث قيم الانتماء، موجها بتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وبالشوارع المحيطة.