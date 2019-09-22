«سيستم» تطرح سخانات شمسية جديدة بقدرة 300 لتر يوميا

طرحت شركة «سيستم» للطاقة الشمسية سخانات المانية جديدة فى السوق المحلية بقدرة تسخين 300 لتر يوميا، تبعا لتصريحات محمد السكرى رئيس الشركة.

قال السكرى لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة تمكنت من تركيب السخانات الجديدة بعدد من المناطق السياحية فى جنوب سيناء.

وذكر أن السخانات الجديدة قادرة على تسخين المياه بشكل فورى بدون الحاجة إلى التخزين بداخل تنكات لعدم تكوين بكتيريا.

وتعمل «سيستم» وكيل لشركات من ألمانيا والنمسا فى مجال توزيع جميع أنواع السخانات الشمسية التى تعمل على توفير استهلاك الكهرباء.

كما تمكنت الشركة من تركيب 600 كيلو واط محطات طاقة شمسية منذ عملها فى السوق المحلية منذ 5 سنوات.

وأكد السكرى أن السوق المحلية تشهد نموا فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بفضل ارتفاع أسعار الكهرباء، ما دفع الجمهور إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء بهدف التمكن من ترشيد الاستهلاك.