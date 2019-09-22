تبدأ يوم الاثنين الاجتماعات الرفيعة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الدورة السنوية الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة مرتقبة من 152 من الرؤساء والملوك والأمراء وثلاثة من نواب الرؤساء و36 من رؤساء الحكومات، من الدول الـ193 الأعضاء.

وحسب تقارير اخبارية امريكية إن القضايا والتحديات الأكثر إلحاحاً والأكبر خطراً في عالم اليوم ستكون هي الأهم في المناقشات والتداولات، ولمحاولة إيجاد مخارج وتسويات لها، ومنها تزايد انعدام المساواة وارتفاع معدلات الكراهية والتعصب، ولكن أهمها على الإطلاق يتمثل في التغير المناخي وفي التهديد الإيراني.

ويترقب العالم الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أمام الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتطرق الرئيس إلى أهم موضوعات الساعة في الشرق الأوسط وهي التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة، والاوضاع في سوريا كما من المتوقع أيضا أن يكون الملف البيئي العالمي واحدا من الموضوعات التي سيتم التطرق لها في خطابه.