ليفربول يواصل انطلاقته المثالية ويعبر تشيلسي بثنائية بالدوري الإنجليزي

واصل ليفربول انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي، عقب فوزه الثمين والصعب 2 / 1 على مضيفه تشيلسي اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أرسنال على ضيفه أستون فيلا 3 / 2 ،وويستهام يونايتد على ضيفه مانشستر يونايتد 2 / صفر، فيما تعادل كريستال بالاس مع ضيفه وولفرهامبتون 1 / 1.

وعزز ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

وافتتح ليفربول التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه ترينت أليكسندر أرنولد في الدقيقة 14، قبل أن يضيف النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 30، فيما أحرز الفرنسي نجولو كانتي هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 71.