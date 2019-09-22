 «ستينا بالك»: إيران قد تفرج اليوم عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها - بوابة الشروق
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«ستينا بالك»: إيران قد تفرج اليوم عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها


نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 6:56 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 6:56 م

أعلنت الشركة السويدية المالكة للناقلة البريطانية المحتجزة من قبل إيران أنه تم إبلاغها باحتمال الإفراج عن الناقلة اليوم الأحد.

وقال إيريك هانيل، المدير التنفيذي لشركة "ستينا بولك"، لقناة "سي.في.تي" التلفزيونية السويدية: "تلقينا معلومات، صباح اليوم، مفادها أنهم، على ما يبدو، سيطلقون سراح السفينة (ستينا إيمبيرو) خلال عدة ساعات. هكذا أدركنا أن القرار السياسي بشأن الإفراج عن السفينة قد تم اتخاذه".

وكانت السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة "ستينا إمبيرو" التي كانت تبحر تحت العلم البريطاني، في مياه مضيق هرمز، قائلة إن الناقلة "انتهكت قوانين الملاحة الدولية"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاء احتجاز الناقلة البريطانية وطاقمها المكون من 23 شخصا، في 19 يوليو الماضي، بعد أسبوعين من احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق في عملية عسكرية شارك فيها عناصر من سلاح مشاة البحرية البريطاني.

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