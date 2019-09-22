إصابة يانتشكه مدافع جلادباخ خلال مباراة فريقه أمام دوسلدورف

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أعلن ماكس إبيرل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ، إصابة توني يانتشكه مدافع الفريق خلال مباراة فريقه أمام فورتونا دوسلدورف مساء اليوم الأحد.

وكان يانتشكه اضطر إلى الخروج من الملعب في الدقيقة الخمسين من زمن المباراة بعد تصادمه مع زميله بريل إمبولو.

وأوضح إبيرل: " ربما صدمت ركبة بريل رقبة يانتشكه، لكن يبدو أن الاصطدام لم يكن عنيفا للغاية" وأضاف مازحا " فقد عاد وهنأ الجميع".

كان مونشنجلادباخ قلب تأخره بهدف أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).