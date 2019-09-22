منافسة بين سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية لترويج البرجر النباتي

" البرجر النباتي"، هو مكون طعام معدل يجعله مطابقًا لبرجر اللحوم، حيث افتتح أول فرع لبيع البرجر النباتي بالتجزئة في جنوب كاليفورنيا، بحسب تقرير بثته قناة الغد أوضح أن هناك شركتان أمريكيتان تتنافسان على جذب انتباه محبي البرجر بعد أن تمكنتا من جعل برجر الخضراوات مشابها للحم البقر النيء بدرجة كبيرة، ذلك من خلال إضافة مكون طعام معدل إلى البرجر النباتي.

وأفاد التقرير بأن هذا المنتج النباتي الجديد طرح لأول مرة في الأسواق الأمريكية، في عام 2016، لكن لم تمنح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على البرجر الغير مطهي حتى شهر يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن منظمي الأغذية الأمريكية يتوقعون زيادة في مكونات الطعام المعدلة في السنوات المقبلة، حيث تشتد المنافسة بين العديد من الشركات لجذب محبي اللحوم نحو شراء منتجات الأطعمة النباتية.