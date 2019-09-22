شاحنة تداهم سوقا في وسط الصين وتقتل عشرة أشخاص وتصيب 16 آخرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

داهمت شاحنة سوقا يرتاده الكثير من الزائرين في وسط الصين ما تسبب في مقتل عشرة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خدمة أخبار الصين)، ثاني أكبر الوكالات الحكومية في الصين بعد وكالة شينخوا.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع في مدينة هواشي في مقاطعة هونان صباح اليوم الأحد.

وألقت السلطات الصينية القبض على سائق الشاحنة التي كانت تقل رمالا.

ومن المحتمل أن يكون السائق قد فقد السيطرة على السيارة على طريق منحدرة.

وباشرت السلطات التحقيق في الحادثة.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصادرة في هونج كونج عن شرطي ظهر في مقطع فيديو، قوله إن السبب في الحادث، وفقا للتحقيقات الأولية، كان عطلا في المكابح.