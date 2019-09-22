 النواب العرب في الكنيست يعلنون تأييد بيني جانتس لرئاسة وزراء إسرائيل - بوابة الشروق
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النواب العرب في الكنيست يعلنون تأييد بيني جانتس لرئاسة وزراء إسرائيل

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 8:43 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 8:43 م

أعلن النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي تأييد بيني جانتس، لتولي رئاسة الوزراء في إسرائيل، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم، منذ قليل.

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