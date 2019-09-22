النواب العرب في الكنيست يعلنون تأييد بيني جانتس لرئاسة وزراء إسرائيل

أعلن النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي تأييد بيني جانتس، لتولي رئاسة الوزراء في إسرائيل، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم، منذ قليل.