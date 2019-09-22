روما يقهر بولونيا في الدوري الإيطالي

حقق روما فوزا صعبا 2 / 1 على مضيفه بولونيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب (ريناتو دال آرا) بالعاصمة الإيطالية.

وارتفع رصيد روما، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، إلى ثماني نقاط في المركز الرابع ، فيما تجمد رصيد بولونيا، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند سبع نقاط ليتقاسم المركز السادس مع أتالانتا.

وتقدم روما بهدف عن طريق لاعبه أليكسندر كولاروف في الدقيقة 49، لكن فرحة الضيوف بهدف التقدم لم تدم طويلا، عقب تسجيل نيكولا سانسوني هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ورغم معاناة روما من النقص العددي عقب طرد لاعبه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني، تقمص النجم البوسني إيدين دزيكو دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف الفوز لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.