ليفربول يسعى لمداواة جراحه الأوروبية أمام تشيلسي

مانشستر يونايتد يواجه بوست هام.. وأرسنال يحل ضيفا على أستون فيلا

تختتم اليوم، الأحد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بأربع مواجهات قوية، أبرزها مواجهة ليفربول أمام مضيفه تشيلسي في الخامسة والنصف مساءً على ملعب ستامفورد بريدج، فيما يحل أستون فيلا ضيفًا على أرسنال في ملعب الإمارات في نفس التوقيت، وفي الثالثة عصرًا تقام مباراتان، حيث يستضيف وست هام يونايتد فريق مانشستر يونايتد على ملعب لندن الأولمبي، ويلتقي كريستال بالاس مع وولفرهامبتون في ملعب سيلهرست بارك.

وفي أقوى مباريات اليوم، يسعى ليفربول، بقيادة محمد صلاح، إلى العودة إلى طريق الانتصارات عقب الهزيمة المفاجئة أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون مقابل، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء الماضي، مثلما فعل الفريق أربع مرات في الموسم الماضي.

وحقق ليفربول الفوز في جميع المباريات الخمسة التي خاضها في الدوري الإنجليزي حتى الآن ليتصدر جدول المسابقة برصيد 15 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه لتكون أكثر بداية مثالية للفريق الذي يسعى لإحراز اللقب الأول له بالدوري الإنجليزي منذ 1990 .

وكانت عودة ليفربول لمسلسل الانتصارات بعد كل هزيمة في الموسم الماضي هي مفتاح فوز الفريق بالمركز الثاني برصيد 97 نقطة.

وكان ليفربول أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي توج باللقب.

ولكن ليفربول، سيستأنف مسيرته في الدوري الإنجليزي اليوم بمواجهة صعبة للغاية على ملعب تشيلسي في ختام مباريات المرحلة السادسة من المسابقة.

ويأمل ليفربول، بقيادة مديره الفني يورجن كلوب، في إظهار نفس اللياقة الذهنية والمرونة التي قدمها في الموسم الماضي بعد كل من الهزائم الأربعة التي نالها في مبارياته بدوري الأبطال الأوروبي خارج ملعبه حيث فاز في ثلاث من المباريات الأربع التي خاضها بالدوري الإنجليزي بعد هذه الهزائم وكان التعادل هو النتيجة التي حققها في المرة الأخرى.

وقال الهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول ، والذي ارتكب خطأ تسبب في الهدف الثاني لنابولي، إن ليفربول يجب أن يركز في المهمة المقبلة له.

وقد يستعيد ليفربول إلى صفوفه في هذه المباراة اللاعب الغيني نابي كيتا بعد تعافيه من الإصابة ولكن حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر ومهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي سيواصلان الغياب بسبب عدم التعافي حتى الآن.

ومن المتوقع أن يحافظ يورجن كلوب، على التشكيل الأساسي للفريق في المباريات الأخيرة، على أن يبدأ مباراة اليوم بكل من: أدريان، أرنولد، ماتيب فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هيندرسون، تشامبرلين، صلاح، ماني وفيرمينو.

ولن تكون رحلة ليفربول إلى العاصمة لندن سهلة، كون تشيلسي، السادس برصيد 8 نقاط، لا يزال يلهث وراء فوزه الأول على أرضه هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل مرتين.

ويأمل تشيلسي في مصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تعرض لها مساء الثلاثاء، في دوري الأبطال أيضًا أمام فالنسيا، وتحقيق الفوز الأول له على ملعب ستامفورد بريدج.

ويعول تشيلسي على قوته الهجومية الثالثة في البريميرليغ حتى الآن برصيد 11 هدفاً، خلف مانشستر سيتي وليفربول، علماً بأن جميع أهدافه سجلها لاعبون تقل أعمارهم عن سن 21 عاماً.

في السياق نفسه يخشى فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز من القوة الضاربة لليفربول، بقيادة الثلاثي صلاح، فيرمينو وماني، حيث أن خط دفاعه هو ثاني أسوأ خط دفاع في الدوري، بعدما استقبلت شباكه 11 هدفاً، بفارق هدف واحد أمام نوريتش سيتي.

وفي مباراة أخرى اليوم، يحل أستون فيلا ضيفًا على أرسنال في ملعب الإمارات، في مباراة تشهد عودة محمود حسن تريزيجيه، بعد غيابه عن المواجهة الماضية أمام وست هام في الجولة الخامسة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.