 وزير الخارجية الأمريكي: نحن في بداية حملة من العقوبات على إيران - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي: نحن في بداية حملة من العقوبات على إيران

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 7:02 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 7:02 م

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده في بداية تطبيق حملة من العقوبات على إيران، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.

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