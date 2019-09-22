وزير الخارجية الأمريكي: نحن في بداية حملة من العقوبات على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده في بداية تطبيق حملة من العقوبات على إيران، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.