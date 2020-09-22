تقرير: جونسون سيطلب من البريطانيين العودة للعمل من المنازل

أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية، في وقت متأخر يوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيشجع البريطانيين يوم الثلاثاء على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال كبير المراسلين السياسيين بالصحيفة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلا عن مصادر، إن جونسون أبلغ نواب البرلمان بأن "التحرك الآن يعني عدم الاضطرار لاتخاذ إجراءات جذرية في وقت لاحق"، وفقاً لوكالة رويترز.

وكان وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، قال إن البلاد تشهد "وضعا حرجا للغاية، ومن الواضح أننا متأخرون بأسابيع قليلة عما نراه في مناطق أخرى من أوروبا".

وتابع شابس: "من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لنتمكن نوعا ما من مواجهة هذا الأمر. وسنسمع من آخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء، عن الخطوات التالية المقترحة".

بدوره، قال كبير مسؤولي الصحة في الحكومة البريطانية، كريس ويتي، إن تفشي المرض في بريطانيا "يسير في الاتجاه الخطأ"، وإن البلاد تمر "بنقطة حاسمة" في التعامل مع الجائحة.

وأوضح أن "السلطات تبحث البيانات لمعرفة الطريقة التي يمكننا من خلالها السيطرة على تفشي الفيروس، قبل دخول موسم الشتاء المليء بالتحديات".

وتشهد بريطانيا مؤخرا ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بالمرض، إلى ما لا يقل عن 6 آلاف حالة يوميا، حسبما أظهرت بيانات منشورة قبل أسبوع، وتتزايد أعداد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى الضعف كل 8 أيام.