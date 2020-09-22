أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج اختبارات القبول التي تم إجراؤها إلكترونيا؛ للالتحاق بالبرامج الدراسية المختلفة في الجامعات الأهلية الجديدة، حيث تم احتساب النتيجة وفقا لنتيجة الطالب في الثانوية العامة ونتائج اختبارات القبول المتعددة، كما تم ترشيح عدد من الطلاب للبرامج المختلفة طبقا للسعة المحددة لكل برنامج وبناء على معايير التميز والجودة التعليمية.

ويمكن معرفة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لنتائج التنسيق على الرابط:

http://tansik.egypt-hub.edu.eg/

وذلك باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة السر التي قام الطالب بتسجيل رغباته بها للدخول على نتيجة الترشيح.

وأضافت الوزارة، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي للجامعات الأهلية الجديدة: إذا لم تكن قد قمت بتحميل صور شهادتك بشكل صحيح، سيتم إخبارك بذلك وسيسمح لك باستكمالها بآلية سترسل لك عبر بريدك الإلكتروني.

وأوضحت أنه نظرا لعدم ورود بعض نتائج الشهادات العربية حتى الآن، فقد تم تأجيل إعلان نتائج ترشيحات الحاصلين على الشهادات العربية حتى وقت لاحق.

وذكرت أنه سيتم التواصل مع الطلاب الذين استنفذوا رغباتهم، ولم تتمكن من ترشيحهم لأي برنامج عن طريق البريد الإلكتروني وذلك في حالة إمكانية تعديل الرغبات وإعادة الترشيح طبقا للمجموع ونتائج الاختبارات.

ولفت إلى أنه سيتم السماح بتقديم تغيير الرغبات بدءا من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا بدءا من غدا الأربعاء و لمدة 4 أيام، وذلك في مقر جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وأشارت إلى أنه نظرا للإقبال الشديد على بعض البرامج، سيتم فتح برنامج الصيدلة بجامعة العلمين الدولية، كما سيتم التواصل مع الطلاب المرشحين لاستكمال أوراق تقدمهم والإجراءات المطلوبة للتسجيل النهائي بالبرامج المرشحين لها.

وتابعت: "سيتم الإعلان عن فتح باب قبول رغبات جديدة بعد الانتهاء من تغيير تنسيق تغيير الرغبات في المرحلة الأولى وذلك لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية بشرط ألا يكون قد تقدم في المرحلة الأولى".