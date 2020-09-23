رضا عبدالعال يفسر لماذا لم يلعب طنطا أمام الزمالك بخطة «3 – 3 – 3 – 1»؟

شرح رضا عبدالعال المدير الفني لطنطا، أسباب عدم خوضه مباراة الزمالك بطريقته الخططية، وذلك عقب الخسارة من الأبيض 3-1، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس" عقب المباراة:«شرف لأي شخص أن يتولى طنطا، وأشكر اللاعبين على أدائهم، لم يقوموا بعمل "استشفاء" عقب مباراة نادي مصر».

وأضاف:«يسخروا مني في مصر كلها بسبب طريقة (3-3-3-1)، وهي طريقة تضيق المساحات، ولكن اللاعبين مرهقين بدنيا، وقلت لهم بسبب ضيق الوقت أن يلعبوا بطريقتهم المعتادة (4-2-3-1) لأننا لم نتدرب على خططتي».

وأشار عبدالعال إلى أنه اتصل بأمير مرتضى منصور من أجل استاذانه بمشاركة لاعبين معارين إلى طنطا، ولكن مدير الكرة لم يرد عليه، كما أكد أنه أرسل رسالة صوتية عبر "واتس آب" إلى مرتضى منصور لاستاذنه وكذلك حتى يشاهد اللاعبين، موضحا أيضا إلى أن الإدراة أرسلت "فاكس" للنادي، ولكن في النهاية لم يلعب الثنائي المُعار من الزمالك إلى طنطا في المواجهة».

ونصح عبدالعال إدارة الزمالك بالتعاقد مع تاكيس جونيس المدير الفني السابق لوادي دجلة، خلفا للراحل عن النادي باتريس كارتيرون.