كشف كريم نيدفيد لاعب فريق الكرة بالأهلي تفاصيل حالته الصحية في الفترة الأخيرة، والبرنامج العلاجي الذي يخضع له قبل العودة للملاعب من جديد، مشيرًا إلى أنه لا يلتفت للشائعات التي تتردد عن اعتزاله.

وقال نيدفيد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "أبارك لجماهير الأهلي على بطولة الدوري العام، وعمل لاعبو الفريق هو حصد البطولات، وهدفنا وتفكيرنا الآن هو حسم لقب دوري أبطال إفريقيا، وهذا دورنا جميعًا".

تطورات إصابته؟ أجاب: "تخطيت مرحلتين مهمتين بعد العملية، وأثناء فترة كورونا كان من الصعب السفر إلى ألمانيا، ولكن كنا نتابع مع الطبيب".

وتابع: "تخطيت مرحلة التأهيل الطبي، والآن في مرحلة بناء العضلة من جديد، ونسير ببطئ لأن هذه أهم مرحلة، وبعدها يتبقى اللعب، سأعود قريبا لكن لا يوجد وقت معين لعودتي، الأمور تسير مستقرة، وأتمنى أن تظل كذلك".

وعن احتمالات عدم رجوعه للملاعب مرة أخرى، شدد نيدفيد: "لم يحدث ذلك والأطباء لم يقولوا هذا مطلقًا، وأنا أتعجب من هذه الشائعات وأحاول أن أبعد نفسي عن الضغوط، تركيزي كله العودة للملعب والرد على الجميع، والحمد لله أنا مطمئن على نفسي".

وشدد: "لا يوجد تواصل بيني وبين حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، ولكن هناك تواصل دائم مع شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، أما بالنسبة لـ فايلر فدائما يطمئن عليّ في النادي".

ووجه رسالة لجمهور النادي، قائلًا: "أشكرهم على الدعم، شعرت أنهم ينتظرون عودتي وهذا رأيته في عيونهم بالشارع، وأعدهم بالعودة قريبًا وفي أسرع وقت وحصد بطولة إفريقيا، وأهم شئ دعمهم لنا".

وأردف: "يتم التواصل معي من النادي بالتأكيد، وأشكر محمود الخطيب رئيس النادي الذي يفعل معنا أشياء كثيرة وذو قيمة ويتواصل معنا بشكل كبير، ويقول لنا إننا لاعبين مهمين ومستقبل النادي".

واستطرد: "أنا موجود في القائمة ولا يوجد أي تأخير في المرتبات أو المكافآت، ولا يوجد أي تقصير من النادي".

واسترسل: "أتمنى العودة للمشاركة في الأولمبياد مع المنتخب لأنه سيفرق مع أي لاعب في اسمه وعقده".

وعن رحيل رمضان لصفوف بيراميدز؟، اختتم: "لا أحب أن أقول رأيي الشخصي، ولكن كل واحد له رأيه ولابد أن نحترم آراء بعضنا، وربنا يوفقه ويوفق فريقنا النادي الأهلي".