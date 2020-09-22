الانتهاء من مشروع توفير الطاقة المتجددة للمناطق المنعزلة بقرية الرملة بأبوزنيمة

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع توفير الطاقة المتجددة للمناطق المنعزلة في مدينة أبوزنيمة لتوفير مياه الشرب لسكان تلك المناطق المنعزلة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى توصيل الطاقة المتجددة لقرية الرملة التابعة لمدينة أبوزنيمة، لاستخراج مياه الشرب من بئري الصهوة بقدرة 10 كيلو وات، ومنطقة الرويكنة بقدرة 7 كيلو وات، استبدالاً لمولدات السولار المستخدمة، والتي تمثل عبء على المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تدريب لمواطنين على التعامل مع هذه المشروعات وكيفية صيانتها والمحافظة عليها.

وأوضح المحافظ أن المبادرة ضمن الجهود التي يجرى تنفيذها لتلبية مطالب مواطني المحافظة، وخاصة التجمعات البدوية والوديان، وذك بالتضامن مع شركة شنيدر الكتريك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.