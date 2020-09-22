رئيس أفغانستان: لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال تسوية سياسية

أكد رئيس أفغانستان أشرف عبدالغني، أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال تسوية سياسية، قائلا إن حكومة كابول تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الحرب طويلة الأمد في البلاد.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

وقال عبدالغني إن المفاوضين الأفغان يمثلون البلاد ويجب دعمهم بدون تدخل، مضيفا: "لا ينبغي لأحد أن يتدخل في المفاوضات. ويجب أن يحظى وفدنا بالدعم الكامل حتى يمثلوا جمهورية أفغانستان بقوة. هذا ليس مسلسل درامي. إنها قصة الشعب الأفغاني".

في غضون ذلك، شدد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله، على ضرورة استغلال الفرصة الحالية لإنهاء الحرب في البلاد، محذرا من العواقب المحتملة لفشل العملية.

وقال عبدالله: "يجب أن نحافظ على الوحدة فيما بيننا من أجل تحقيق السلام"، مضيفا: "إذا فقدنا هذه العملية، فسوف نفقد فرصة لتحقيق سلام حقيقي".

وقال في تغريدة في وقت لاحق من ذلك اليوم: "بينما يتوق شعب أفغانستان إلى إنهاء الحرب ويطالب بتحقيق سلام كريم وشامل، فإنني أدعو جميع المواطنين إلى اتخاذ خطوات جريئة، كما ينص ديننا الإسلامي المقدس، لحماية المدنيين وإلقاء السلاح والسعي إلى تسوية عادلة".

وفي 12 سبتمبر، عقد المفاوضون الأفغان ومسؤولو طالبان جلسة افتتاحية لبدء المحادثات التي طال انتظارها رسميًا، لكنهم يكافحون منذ ذلك الحين لتشكيل أجندة يمكن أن تقود عملية السلام.