برلين تستبعد الإسراع في التصريح بمصل كورونا حال التوصل إليه

استبعد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، سرعة إصدار تصريح لمصل كورونا في حال تم التوصل إليه.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في فرانكفورت اليوم الثلاثاء، إن السرعة ليست لها الأولوية الرئيسية في تطوير المصل بل الأمان والفعالية.

وأضاف "شبان" أن عرض تناول المصل سيكون اختياريًا، منوهًا بأن هناك استعدادًا كافيا لدى السكان في ألمانيا لتناول المصل.

ودشن في مجمع صناعي بمنطقة هوكست إجراءً تجريبيًا لمرفق لتعبئة معقمة للمصل المستقبلي الذي ستنتجه شركة سانوفي الفرنسية.

ويجري اختبار المصل في الوقت الراهن ومن المتوقع الإعلان عن النتائج أوائل ديسمبر المقبل.

وأشار شبان إلى المصل الروسي "سبوتنيك في"، وقال إن الاسم يظهر أن هدف السرعة ينطبق هنا، وحذر من أن التسرع في إصدار تصريح له يمكن أن يضيع الثقة العالمية.

من جانبه، قال توماس تريومف، مدير قطاع الأمصال في سانوفي إن الشركة تطور مصلين، وأضاف أن الشركة تستهدف إنتاج أكثر من مليار جرعة سنويا، مشيرًا إلى أنه يجب أخذ الاستعدادات في الوقت الحالي.

ومن المنتظر إنتاج عدة مئات من ملايين الجرعات في فرانكفورت من المصل الذي حقق أوسع نجاح والذي تطوره سانوفي مع شركة (جي إس كيه)، كما ستشارك في الإنتاج مقرات أخرى في أوروبا.