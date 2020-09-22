مزارعون مغاربة يعيشون أوضاعا مأساوية في ألميريا مصدر الثمار في أوروبا

يعمل حسن من الصباح للمساء تحت حرارة حارقة تبلغ 50 درجة مئوية وسط بقية المزارعين دون كمامة تقيه العدوى بكورونا، الذي سيفقد عمله ورزق أولاده إن أصيب به، وحول حسن في كل مكان فالبلاستيك سيد الموقف بين البيوت الزراعية في العمل صباحا وبين الكوخ المصنوع من قمامة البلاستيك الذي يبيت فيه ليلا في جو خانق من رائحة القمامة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية يقاسي نحو عشرات الآلاف من العمال المغاربة ظروفا صعبة في مزارع ولاية ألميريا في الأندلس جنوبي إسبانيا، والذين يقطنون نحو 90 منطقة عشوائية دون الحصول على كهرباء أو مياه أو وسائل للوقاية من الوباء.

وأجرت الصحيفة حوارات مع 45 من عمال مزارع ألميريا وجميعهم أكدوا تعرضهم لقطع رواتب بشكل متكرر والعمل بعقود مؤقتة غير قانونية وعدم الحصول على كمامات وقفازات.

وذكر أحد المزارعين أنه لم يحصل على أكثر من كمامتين خلال 6 أشهر من الوباء رغم كون معدل الإصابات بالأيام الأخيرة بالولاية بلغ 100 إصابة يوميا.

وقال محمد أحد المزارعين الذي عمل 4 سنوات قبل أن يصاب بكورونا، إن الشركة المشغلة لهم فصلته وزملائه بعد إصابتهم ولم توفر لهم رواتب أيام مرضهم كما هو منصوص عليه في القانون.

ويقول هوزيه غارسيا، مدير اتحاد العمال الزراعيين في إلميريا، إن 80% من الشركات الزراعية بالولاية تخالف القانون عبر التلاعب بأرقام رواتب العمال ووضعهم تحت عقود مؤقتة إذ تقوم الشركة بحساب أجر 10 أيام عمل فقط رغم تواجد العمال لمعظم أيام الشهر كما أن الرقم المعلن في الأجور هو 58 يورو يوميا الحد الأدنى للأجور بينما يتقاضي كثير من العمال أجورا أقل من ذلك.

ويقول أولوفيه ديشاتر مندوب الأمم المتحدة لشؤون الفقر المدقع، إن شركات الغذاء الأوروبية مسؤولة عن إيقاف تلك المأساة نظرا لأن مزارع ألميريا تصدر ثلثي الثمار الموجودة في السوق الأوروبية.

ويضيف غارسيا إنه قبل أيام الوباء تمكن الاتحاد من مساعدة 1000 من إيصال شكاويهم للحكومة ضد ما يتعرضون له من ظلم، مضيفا أن الوضع ازداد سوءا خلال أيام الإغلاق بينما تابع في حديثه مستندا لإحصائية رسمية تفيد بتربح الشركات الزراعية في ألميريا نحو 50 مليون يورو سنويا من الفساد في أجور العمال المهاجرين لديها.