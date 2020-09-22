قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، إنه غاضب من الجمهوريين لعدم قيامهم بما يكفي لتبني مزاعمه بشأن المسئولين السابقين في إدارة باراك أوباما وجو بايدن.

وخلال فعالية أقيمت بدايتون في ولاية أوهايو، قال ترامب: "أشعر بالغضب تجاه الجمهوريين، هناك أشياء كثيرة تحدث"، حسبما نقل موقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وحاول ترامب على مدى شهور، دفع التحقيقات مع الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن، بشأن مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي لزملائه في حملة ترامب الرئاسية.

وذهبت دعوات ترامب أدراج الرياح من قبل الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ إلى أن صوتت لجنة الأمن الداخلي والشئون الحكومية بمجلس الشيوخ على الإذن بأكثر من 30 مذكرة استدعاء وشهادة لإجبار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، وآخرين على الإدلاء بشهاداتهم.

وأشار الرئيس الأمريكي، خلال الفعالية التي نظمت في دايتون لصالح دعم العمال الأمريكيين، إلى أن كومي وآخرين "تجسسوا على حملتي الانتخابية وقد قمنا بكشفهم، لنرى الآن ماذا سيحدث"، مشددًا على أن التأخير في إجراء التحقيقات يعد عارًا.

ويستعد السيناتور الجمهوري عن ولاية ولاية ويسكونسن، رون جونسون، لإصدار تقرير هذا الشهر حول تحقيقهم الذي يركز على نائب الرئيس السابق، جو بايدن، ونجله هانتر الذي عمل لصالح شركة غاز أوكرانية.

من جانبهم انتقد الديمقراطيون تحقيقات لجنة مجلس الشيوخ باعتبارها ترمي لتدمير حظوظ بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ويرى الديمقراطيون أن تلك التحقيقات تعكس مزاعم كاذبة مرتبطة بمشروع تضليل روسي، من شأنها رفع حظوظ ترامب في الانتخابات.

وتطرق ترامب، خلال حديثه، عن مستشاره السابق للأمن القومي، مايكل فلين، والذي أقرّ في العام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بمحادثاته مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، وذلك ضمن التحقيقات التي أجراها روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات العام 2016، حيث قال الرئيس: "ما فعلوه بالجنرال فلين وآخرين هو وصمة عار".