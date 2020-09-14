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تقرير: رئيس وزراء اليابان الجديد يسعى لأول اتصال هاتفي مع الزعيم الصيني

رئيس الحكومة اليابانية الجديد يوشيهيدي سوجا
رئيس الحكومة اليابانية الجديد يوشيهيدي سوجا
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 3:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 3:38 م

يسعى رئيس وزراء اليابان الجديد يوشيهيدي سوجا إلى إجراء أول اتصال هاتفي له عقب توليه المنصب مع الرئيس الصيني شي جين بينج ليلة الجمعة المقبلة، وفقا لتقرير نشرته شبكة فوجي الإخبارية اليابانية اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤولين حكوميين، لم تفصح عن هويتهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أنه من المرجح أن يؤكد سوجا أهمية الاتصالات الثنائية بشأن مختلف مظاهر القلق بين الجارتين الإقليميتين.

وسيكون ذلك أول تبادل رسمي للآراء بين زعيمي البلدين منذ ديسمبر الماضي، عندما كان شينزو آبي لا يزال رئيسا للحكومة اليابانية.


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