فريق بحثي من جامعة الإسكندرية وشركة المياه يحصد ميداليات ذهبية بكندا

حصد فريق بحثي من جامعة الإسكندرية وشركة مياه الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يضم عصام خميس الدكتور بقسم الكيمياء كلية العلوم، وعصام الرافعي الدكتور بقسم علوم المواد معهد الدراسات العليا والبحوث، وأشرف مصطفى الدكتور بقسم الكيمياء كلية العلوم، وأحمد الحفناوي الدكتور بقسم علوم المواد معهد الدراسات العليا والبحوث، ومايسة صلاح الدين مدير إدارة الجودة والبيئة بالمعامل المركزية بشركة مياه الإسكندرية، ثلاث ميداليات ذهبية وشهادات تقدير في معرض كندا الدولي للابتكارات في دورته الخامسة في 29 أغسطس ٢٠٢٠.

ويشارك في المعرض 60 دولة من دول العالم، وتنظمه جمعية تورونتو الدولية للابتكار والمهارات المتقدمة بكندا، ومنظمة الابتكارات بكندا، ومنظمة الابتكارات بإندونيسيا.

وتم تسجيل براءة الاختراع المنشورة من رسالة دكتوراة مايسة صلاح الدين، والمهتمة بالطرق الصديقة للبيئة للتحكم في التآكل وترسيب القشور في أنظمة المياه.

تم في هذه الدراسة اكتشاف استخدام جديد للأعشاب والطحالب كمواد صديقة للبيئة؛ لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة بتكلفة ضئيلة، ولا يمثل تهديداً على البيئة وله تأثير كبير على الاقتصاد، بهدف حماية المعدات والمنشآت الفلزية من التآكل ومنع تكوين القشور في أنظمة التبريد وغلايات المصانع وتقليل كمية المياه المستخدمة في عملية التبريد.

وأضافت الدراسة أنه يمكن إسناد تنفيذ هذا التطبيق إلى صغار المستثمرين من خلال المشروعات الصغيرة حيث لا يتطلب تنفيذه استثمارات أو تقنيات متقدمة، ويتطلب تسويق مثل هذا المنتج اكتساب الثقة في أدائه على نطاق صناعي صغير نسبياً.

وتأتي القيمة العلمية لهذا الاختراع في سهولة تحضيره محلياً، ليستفيد منه صغار المستثمرين أو المؤسسات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة ذات الموارد المحدودة من نتائج المشروع نظراً لانخفاض تكلفة إنتاجه، وبالتالي يوفر من العملات الأجنبية التي تنفق في استيراد المواد الكيميائية ومكوناتها، بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة.