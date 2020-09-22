شنغهاي إيست يعزز صدارته للمجموعة الثانية بالدوري الصيني

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عزز شنغهاي إيست صدارته للمجموعة الثانية بالدوري الصيني لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه شيازوانج يونجتشانج 1 / صفر في المرحلة الثانية عشر .

وفي المرحلة ذاتها فاز فريق ليفان على ووهان زال 1 / صفر.

وفي المباراة الأولى سجل البرازيلي هالك هدف المباراة الوحيد لشنغهاي إيست في الدقيقة 72 من ضربة جزاء.

ورفع شنغهاي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بفارق أربع نقاط أمام ملاحقه بكين جوان.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد شيازوانج عند 17 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية سجل مارسيلو هدف المباراة الوحيد لفريق ليفان في الدقيقة 14.

وشهدت المباراة تعرض إيدي جناهوري لاعب ووهان زال للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 76.

ورفع ليفان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ووهان عند 16 نقطة في المركز السادس.