العثور على الطفلة كنزي بعد 6 أيام من اختفائها في الشرقية

عثرت أسرة الطفلة كنزي، البالغة من العمر سنتين و10 أشهر، على الصغيرة، ملقاة في غرفة صرف صحي تحت الإنشاء وعمقها لا يتجاوز المترين، وذلك بعد غيابها واختفائها بنحو 6 أيام، عقب خروجها من حضانة التوحيد، التابعة لجمعية الأنوار المحمدية بالمجاورة الـ 37 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

وعُثر على الطفلة نحو الساعة التاسعة مساء الاثنين، موجودة داخل غرفة صرف صحي مكشوفة على أطراف المجاورة التي تسكن بها الأسرة، وتبين تبديل ملابسها، فيما تم نقل الطفلة فور العثور عليها إلى إحدى المستشفيات القريبة للاطمئنان عليها، ولا تزال جهود فريق البحث الجنائي بالمدينة جارية لكشف ملابسات الواقعة منذ اختفاء الطفلة وحتى العثور عليها في غرفة الصرف الصحي.

وقررت النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مربية الأطفال المسئولة بالحضانة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة الإهمال والتقصير في مهام عملها تجاه رعاية الطفلة وأقرانها بالحضانة، ما تسبب في خروج كنزي من باب الحضانة واختفائها لنحو 6 أيام.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من محمد عبدالله أبو العينين، 42 سنة، عامل، مُقيم بالمجاورة 37 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، يتهم فيه المسئولين عن حضانة التوحيد، التابعة لجمعية الأنوار المحمدية، بالمجاورة، بالإهمال والتسبب في اختفاء نجلته الطفلة كنزي، سنتان وشهر واحد.

وأوضح والد الطفلة، أن صغيرته ذهبت إلى الحضانة صباح يوم الأربعاء الماضي، لكنها اختفت ظهرًا في ظروف غامضة.