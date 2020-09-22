باكستان تبدأ المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح صيني ضد فيروس كورونا

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بدأت اليوم الثلاثاء في باكستان المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح تطوره شركة صينية ضد فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تسجل فيه إسلام آباد تراجعا في حالات الاصابة بالفيروس مما شجع السلطات على رفع جميع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير التخطيط أسد عمر في تغريدة " لقد دشنا للتو المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا في باكستان".

وأضاف أن 40 ألف شخص، بينهم 10 آلاف باكستاني، سوف يشاركون في الاختبارات في سبع دول. ومن المتوقع صدور النتائج الأولوية خلال أربعة إلى ستة أشهر.

وتجرى اختبارات للقاح، الذي طورته شركة كان سينو بيو للأدوية ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية، في الأرجنتين وتشيلي والصين وروسيا.

ووفقا للمعهد القومي للصحة، الذي يشرف على العملية، فإن أول وثاني مرحلة اختبارات للقاح، اللتين اكتملتا في شهري آيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، أظهرتا نتائج واعدة.

وكانت باكستان قد سجلت انخفاضا كبيرا في حالات الاصابة بفيروس كورونا منذ يوليو الماضي، مما دفع الحكومة لرفع القيود المفروضة. وقد سمحت السلطات مطلع هذا الشهر بإعادة فتح المدارس.

وسجلت باكستان حتى الآن 306 الآف و866 حالة و6424 حالة وفاة بالفيروس، حبسب بيانات وزارة الصحة.

وتم تسجيل 582 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 36 ألفا و155 اختبار.