مكتبة الإسكندرية تطلق مكنز اليونسكو باللغة العربية

أعلن قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منظمة اليونسكو للنسخة العربية الإلكترونية من "مكنز اليونسكو"، والتي تم إنتاجها من قِبَل إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية التابعة لقطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية بالشراكة مع منظمة اليونسكو، إذ يتوفر المكنز اليوم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على استمرارية تفعيل دورها الرائد في نشر العلوم والمعرفة للمجتمع الدولي بشكل عام والعربي بشكل خاص.

وجدير بالذكر أن "مكنز اليونسكو"، هو قائمة مصطلحات مقيدة ومنظَمة تُستخدم في تحليل الموضوعات واسترجاع الوثائق والمنشورات في عدة مجالات: "التربية، والثقافة، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والمعلومات والاتصالات"، وتعد النسخة العربية من مكنز اليونسكو ذات قيمة عالية وإضافة كبيرة للمجتمعات الناطقة باللغة العربية وبشكل خاص للباحثين منهم.