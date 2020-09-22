الصين تتهم ترامب بنشر فيروس داخل الأمم المتحدة

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اتهمت الصين، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر "فيروس سياسي" في الأمم المتحدة بعدما شن هجوما قاسيا على بكين بسبب جائحة "كوفيد 19".

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، للصحفيين: "بينما يكافح المجتمع الدولي بشدة ضد فيروس كوفيد -19، فإن الولايات المتحدة تنشر فيروسا سياسيا هنا في الجمعية العامة".

واستطرد بالقول: "لا بد لي من التأكيد على أن الضجيج الأمريكي يتعارض مع الجو العام للجمعية العامة"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وانتقد ترامب، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بكين بشأن ما أسماه "فيروس الصين"، مطالبا العالم باتخاذ إجراءات بشأن نشر الصين "للطاعون".

وقال تشانج في وقت سابق اليوم، إن بكين ترفض اتهامات الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن التفشي الحالي لمرض "كوفيد -19".

وألقى ترامب باللوم، مرارا، على الصين بشأن الوباء الذي أودى بحياة 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأصاب قرابة 7 ملايين شخص حتى الآن.