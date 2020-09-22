رئيس قصور الثقافة: التحدى يكمن فى تنفيذ الأنشطة فى ظل جائحة كورونا

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المؤتمر الأدبي لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى فى دورته العشرين دورة الشاعر الراحل مجدي الجابري بعنوان "الأدب واستلهام الموروث الثقافي" برئاسة د. جمال القصاص وأمانة الشاعر أحمد عامر والمنعقد بقصر ثقافة بنها في الفترة من ٢٢ حتى ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠.

بدأت أولى الفاعليات بافتتاح المحافظ ورئيس الهيئة معرض فن تشكيلى لفناني القليوبية، أعقبه بدء فعاليات المؤتمر حيث توجه أمين عام المؤتمر خلال كلمته بالشكر لكل أعضاء المؤتمر والسادة الحضور، كما تحدث عن عودة الحياة الثقافية بعد فترة الحظر لجائحة كورونا، ليدرك العالم أهمية الثقافة بمفهومها الواسع وأن الجميع قد راهن في الأيام السابقة على وعي وثقافة المواطن في مواجهه الجائحة، وأن الهيئة العامة لقصور الثقافة هي بيت الأدباء ولها دور كبير في رفع الوعي الثقافي لدى المواطن.

وأشار رئيس المؤتمر فى كلمته إلى أن المؤتمر ينعقد في فترة عصيبة قلبت العالم رأس على عقب، وفرضت علينا جميعا إحساسا مقيتا بالعدم وبدأت كأننا حزمة أنفاس في قبضة كورونا، وسعيد باختيار اسم الشاعر مجدي الجابري لهذه الدورة تكريما له.

ونوه رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي إلى أن هذا المؤتمر استثنائي ونأمل من مناقشة الأبحاث المشاركة به الوصول لنتائج تنفذ بطريقة جيدة لتحقق المزيد من الثراء الثقافى.

وأوضح عواض فى كلمته أن التحدي الذى تدخل فيه الهيئة يكمن في عودة الأنشطة جميعها في ظل ظروف الجائحة، وعودة جميع المؤتمرات وأهمها المؤتمرات الأدبية، منوها إلى أن الهيئة في انتظار توصيات المؤتمر لتوضع محل التنفيذ.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القليوبية تشهد تطور ثقافي ملحوظ فى هذه الفترة فى ظل قيادتها السياسية، وقدم الشكر لكل الضيوف وأعضاء المؤتمر.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بدعوة الدكتور عواض لحضور المؤتمر ومرحبا بالحضور على أرض القليوبية، وأكد أهمية الثقافة في حياتنا ودور قصور الثقافة الفاعل بما تقدمه من إسهامات وأنشطة ثقافية وفنية تسعى للرقى بالثقافة بوجه عام فى كل أنحاء المحافظة وقراها، ثم تمنى للحضور مؤتمرا ناجحا.

وفى ختام فعاليات الافتتاح أهدى عواض درع الهيئة إلى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والشاعر جمال القصاص رئيس المؤتمر، وتكريم أسم الشاعر الراحل مجدي الجابري، والشاعر ربيع عبد الرازق، والشاعر أسامة بدر.