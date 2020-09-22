اتهام بنك يمتلكه حليف لأردوغان بتحويل الأموال لطالبان وتمويل الإباحية

أفاد موقع دويتشه الألماني، بأنّ بنك أكتيف، المملوك لأحمد جاليك، الحليف التجاري المقرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشتبه بالتورّط في قيامه بغسيل الأموال على نطاق واسع لشبكة عملاء تشمل مزود الخدمة المالية الألماني المليء بالفضائح واير كارد وشخصيات مشبوهة من عالم الإباحية.



ونشر "دويتشه فيله" تقريرًا، أمس الاثنين، قال فيه إن ملفات فينسن، وهي عدد من الوثائق السرية المسربة من وزارة الخزانة الأميركية، تلقي الضوء على الدور المركزي لبنك أكتيف التركي في تسهيل المعاملات المالية المشبوهة.



وذكر التقرير أن وزير الطاقة التركي بيرات البيرق، صهر أردوغان، كان الرئيس التنفيذي للمجموعة الأم لأكتيف بنك، جاليك القابضة، في الوقت الذي تم فيه إجراء العديد من "المعاملات المشبوهة".



وفي غضون ذلك، كان "أكتيف بنك" يساعد بنك واير كارد الألماني الذي أجرى صفقة جيدة مع عملاء من الصناعات الإباحية والمقامرة، بما في ذلك مايند جيك، أصحاب بورن هوب ويوبورن، حسب ما نقل دويتشه فيله.



وأضاف التقرير أن البنك الألماني أجرى ما يصل إلى 12 صفقة مشبوهة تزيد قيمتها عن 110 آلاف دولار من خلال حسابه في بنك أكتيف بين مايو ويوليو 2014.



وسلط الأضواء أيضا على عمليات بنك أكتيف بأفغانستان، مع 561 تحويل مشبوه بقيمة 35.3 مليون دولار من حسابات أفغانية.



وقالت دويتشه فيله إن التحويلات تشير إلى غسيل أموال لأنه لا توجد معلومات عن الشركات، مما يثير تساؤلات حول إمكانية كونها شركات وهمية.



وكان بنك كابول الجديد، وهو مؤسسة متورّطة في قلب فضيحة فساد بمليارات الدولارات في عام 2010، وشركة وطن للنفط والغاز، التي اتهمتها الحكومة الأميركية بأن لها صلات بحركة طالبان الإسلامية المتطرفة.



وقال دويتشه فيله إن تحقيق الحكومة الأميركية بشأن جماعة وطن كشف أنها دفعت لطالبان عدة ملايين من الدولارات مقابل حماية قوافلها.



وفي شهادته عام 2007 قال تاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب، إنه كان يحول أموالاً نقدية إلى البنك المركزي الإيراني بعد فتح حساب لدى بنك أكتيف بمساعدة وزير أوروبا آنذاك إجمين باغيش، بدءً من 5 إلى 10 ملايين يورو يوميًا وتجنب العقوبات الأميركية على إيران.