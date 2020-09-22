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ألمانيا تدعم مشاريع فلسطينية بقيمة 56 مليون يورو

رام الله - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 7:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 7:48 م

وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية دعم مالي مقدم من ألمانيا بقيمة 56 مليون يورو لصالح تنفيذ عدة مشاريع.

ووقع على الاتفاقية في مدينة رام الله وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ممثلا عن الحكومة الفلسطينية، وممثل جمهورية ألمانيا كريستيان كلاجس عن الحكومة الألمانية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان إن اتفاقية الدعم الألماني ستذهب معظمها إلى قطاع غزة بواقع 27 مليون يورو للمياه في القطاع.

وشكر اشتية ألمانيا على دعمها، مؤكدا أن "المياه شيء مهم وملح لقطاع غزة والكهرباء كذلك، وخلق فرص العمل، وهذا الأمر أيضا يأتي في إطار اهتمامنا بموضوع التدريب المهني".

ومن ناحية أخرى، وقعت الحكومة الفلسطينية مع الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية مشروع للمياه والزراعة في قطاع غزة ممول من صندوق المناخ الأخضر، بقيمة بلغت 24 مليون يورو.

وذكر بيان حكومي أن المشروع يهدف إلى الحد من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار وارتفاع مستوى الجفاف بسبب التغييرات المناخية، وذلك بالاستفادة من كميات إضافية من مصادر مياه بديلة يمكن استخدامها للزراعة المستدامة، لدى السكان الأكثر عرضة للخطر في قطاع غزة.

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