القوى العاملة بجنوب سيناء تنظم دورة تدريب مجانية على فنون التفصيل والحياكة

أعلنت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق دورة تدريبية مجانية على أعمال التفصيل الحياكة لمدة شهرين، بداية من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر المقبل.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه سيجري تنظيم لمدة شهرين، مع توفير مزايا مادية للمشتركين في الدورة بحصول كل مشترك على 10 جنيهات عن كل يوم تدريبي، إضافة إلى الحصول على شهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة في نهاية الدورة.

وأكد أن الهدف من الدورة التدريبية هو تعليم حرفة للشباب والسيدات، لزيادة الدخل، وتوفير فرص عمل لهم، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الدورة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، بواقع 5 أيام في الأسبوع.

وعن المؤهلات المطلوبة للاشتراك في الدورة، قال مدير المديرية، إنه يجري قبول جميع المؤهلات "عليا، وفوق المتوسط، متوسط، وإعدادية، وابتدائية، ومحو الأمية"، بشرط ألا يزيد سن المتدرب أو المتدربة عن 45 سنة ولا يقل عن 18 سنة.

وأوضح أن المستندات المطلوبة للالتحاق هي صورة البطاقة الشخصية، وصورة شخصية وصورة المؤهل، وصورة شهادة الميلاد، وتقرير طبي عن الحالة الصحية وصورة من موقف التجنيد بالنسبة للذكور، وشهادة قيد من مكتب العمل.

وناشد مدير مديرية القوى العاملة جميع الشباب والفتيات بالإسراع في الاشتراك للاستفادة من الخدمات المقدمة بالدورة التدريبية.