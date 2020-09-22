اليونان تعتقل 6 أفغان متهمين بإشعال الحريق الذي نشب في مخيم موريا للاجئين

أمرت نيابة ميتيليني في شرق اليونان، باحتجاز 6 أفغان متهمين بإضرام الحريق الذي نشب في مطلع الشهر الجاري وأدى إلى تدمير مخيم موريا للاجئين.

وقال وزير الهجرة واللجوء نوتيس ميتاركيس، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن: "المتهمين سوف يرحلون إلى بلدانهم بعد قضاء عقوبة السجن".

وأشار إلى أنه بتوافق الادعاء ونيابة ميتيليني تم احتجاز الأفغان الستة (أربعة في سن 19 عاما واثنان في سن 17 عاما) بتهمة ارتكاب جريمة إشعال حريق والمشاركة في مجموعة إجرامية مسؤولة عن الحريق الذي قاد إلى تدمير مخيم موريا.

ولفتت القناة إلى أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم زاعمين بأنهم ضحية لشهادة أفغاني من قبيلة "البشتون" كان يقيم في المخيم وتعمد اتهامهم لأنهم ينتمون إلى قبيلة "الهزارة" المضطهدة من قبل البشتون.