تراجع الإقبال على شراء الزى المدرسي بين 20 و75% مع تغير النظام الدراسي الجديد

عبد السلام: الأسعار مستقرة والمصانع تعمل بـ25% من طاقتها الإجمالية

قال عدد من تجار الملابس إن الإقبال على شراء الملابس المدرسية، تراجع بنسبة تتراوح بين 20 % و75% مع تغير النظام الدراسى الجديد والذي أعلنه وزير التربية والتعليم طارق شوقي، فضلا عن أزمة كورونا المستجد، واتجه تجار الأحذية إلى تقديم عروض وخصومات تتراوح بين 25% و30% على الاحذية لتنشيط المبيعات.

قال محمد عبد السلام، رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات، إن الإقبال على شراء الملابس المدرسية طفيف جدا، حيث انخفضت المبيعات 75% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتراجع الاستهلاك المتوقع هذا الموسم مع النظام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن مواعيد الدراسة فى الموسم الدراسى الجديد وتوزيع الفصول الدراسية على أيام الأسبوع، بجانب أنها ستكون لفترات قليلة، كما أن مدة الموسم الدراسي انخفضت مقارنة بكل عام، كل ذلك سيدفع المستهلكين إلى استخدام ملابس العام الماضى وعدم شراء ملابس جديدة، كما أن المواطنين تعلموا ترشيد مصروفاتهم بعد انتشار فيروس كورنا.

وأضاف عبد السلام، أن إنتاج الزى المدرسي تراجع بشكل كبير هذا العام، حيث إن الطاقة الإنتاجية المستغلة للمصانع لا تتعدى 25% من الطاقة الإجمالية للقطاع، مشيرا إلى أن المصانع والمحلات قدمت تخفيضات وعروضا تتراوح بين 15 و25% لتنشيط المبيعات، كما شارك البعض فى معرض "اهلا مدارس"، مشيرا الى أن أسعار الملابس المدرسية استقرت عند نفس مستوى اسعار العام الماضى.

ومن جانبه قال عمرو حسن، رئيس شعبة المدارس بغرفة القاهرة التجارية، ان الاقبال على شراء الزى المدرسى هذا العام ضعيف مقارنة بالاقبال الكبير الذى تشهده المحلات فى مثل هذا الوقت من كل عام، متوقعا تراجع المبيعات بنسبة 20% هذا العام مقارنة بالعام الماضى نتيجة انتشار فيروس كورونا والنظام الدراسى الجديد.

وأضاف حسن، أن اسعار الملابس هذا الموسم مستقرة عند نفس مستوي العام الماضى، كما أن المحلات قدمت تخفيضات بنحو 10% ضمن مبادرة «ميغلاش عليك»، مشيرا إلى أن سعر التيشرت يصل الى 100 جنيه، والبنطلون نحو 70 جنيها، بينما تصل «المريلة المدرسية» لنحو 90 جنيها .

وأوضح أن أسعار زى المدارس الخاصة عادة ما تكون مرتفعة بنسبة 20% مقارنة بالزى المدرسى الحكومى، لافتا إلى أن المصانع كانت تتوقع عودة المدارس مرة اخرى هذا الموسم وبدأت الإنتاج الزى المدرسى منذ 3 أشهر، لافتا إلى أن فائض الانتاج سيتم تخزينه للعام القادم.

من جانب آخر قال مؤمن التميمى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأحذية تراجعت بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي نتيجة لتراجع المبيعات خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود مخزون كبير من البضائع فى المحلات لذلك اتجه التجار إلى تقديم عروض وخصومات على الاحذية لتنشيط المبيعات حتى تتمكن من تصريف المخزون لديها والايفاء بالتزاماتها.

وأضاف التميمي، أن أكثر من 55 محل مشترك فى معرض " اهلا مدارس" المقام فى ارض المعارض بخصومات تتراوح بين 25% و30% ، بالاضافة الى تقديم 130 محلا تخفيضات بنفس النسب ضمن مبادرة «ميغلاش عليك».

توقع التميمى، زيادة المبيعات الاحذية هذا الموسم مع هذه التخفيضات بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتوقف المبيعات منذ فترة بسبب انتشار كورونا وبالتالى ستضاف إلى مبيعات الموسم الدارسى، مشيرا الى ان المبيعات تراجعت بنسبة أكثر من 50% فى فترة كورونا .

وأعلن وزير التربية والتعليم، تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021، والذي سيتم فيه توزيع الطلاب والصفوف الدراسية على أيام الأسبوع، موضحا أن الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي، سيكون الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، ومن الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، بينما من الصف الأول إلى الثالث الإعدادي، سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، ومن الصف الأول إلى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيًا.

وبحسب شوقي سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، على ان يبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، و تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.