استراحات جامعة سوهاج تستعد للعام الدراسي الجديد

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس جامعة سوهاج لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع أعضاء لجنة استراحات الجامعة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات والقرارات الخاصة بتسكين الاستراحات وتوفير سبل الراحة لأعضاء هيئة التدريس المقيمين بها.

وقال عبد الخالق إنه تمت مناقشة مقترح اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وذلك لتسعير الإقامة بمبنى الأنشطة الطلابية والخدمات الذي يقع بجوار الحرم الجامعي القديم، حيث تم تخصيص ١٧ غرفة بسعة ٣٦ سريرًا كاستراحة لأعضاء هيئة التدريس المغتربين بالكليات المختلفة، حيث وجه رئيس الجامعة تعليماته للإدارة الهندسية بسرعة تسليم المبنى لإدارة الاستراحات لتجهيزه وفرش الأثاث به، استعداداً لتسكينه هذا العام.

وأضاف أنه تمت الموافقة علة مقترح اللجنة لعرضه على مجلس الجامعة القادم، كما تمت الموافقة على إخلاء برج الحسيني وإنهاء تعاقد الجامعة معه، حيث سيتم نقل أعضاء هيئة التدريس المقيمين به إلى مبنى ٥٤، الذي تمت صيانته وتطويره حديثاً، ولمن يرغب منهم تقديم طلب للسكن إلى مبنى الأنشطة الطلابية.

وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأعمال الدهانات والترميمات، اللازمة لعدد من شقق الاستراحات بالمباني المختلفة، إلى جانب توصيل خدمة الواي الفاي بالاستراحات لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها.

وحضر الاجتماع المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الناصر يس عميد كلية الآثار، الدكتور بهاء مزيد الأستاذ بكلية الألسن، الدكتور حازم المشنب الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور زين العابدين فؤاد المدرس بكلية الحقوق، محمود عبد الحميد جبالي أمين مجلس إدارة الاستراحات.