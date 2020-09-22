محافظ المنيا يشدد على متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات، بالالتزام التام ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لأية موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا المستجد مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.

ووجه المحافظ، خلال كتاب دوري أصدره بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وكلف المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية والجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، المحال التجارية، والمواصلات العامة والمنشات العامة والخاصة، وعلى كافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.