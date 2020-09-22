يقيم معهد جوتة، ندوة افتراضية، لمناقشة كتاب «تقرير موضوعي عن سعادة مدمن المورفين » للكاتب الألماني هانس فالادا، وذلك عبر بث افتراضي على مواقع فيسبوك و«زوم»، في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل 24 سبتمبر.



يدير الندوة إسلام أنور، وتناقش الكتاب الدكتورة منار عمر، أستاذة اللغة الألمانية بجامعة حلوان.



يعدُّ هانس فالادا من أشهر الكُتّاب الألمان في القرن العشرين وقد اشتهر بأسلوبه الموضوعي الجاف الذي يندرج في تيار "الموضوعية الجديدة" وقد كتبَ عددًا من الروايات الاجتماعية التي ناقشت قضايا مهمة. قضى فالادا فترات من حياته في مصحات العلاج من إدمان المورفين، كما وقع فريسة إدمان الخمر، ولذلك كان الإدمان موضوعًا مسيطِرًا على بعض أعماله التي صدرت بعد وفاته..حيث تعود فترة كتابة "تقرير موضوعي عن سعادة مدمن المورفين" إلى ثلاثينيات القرن العشرين، إلا أن النَّص لم يُنشر قبل نهاية التسعينيات.



ورغم ما يبدو من أن كتابات «فالادا» موضوعها الأساسي هو الإدمان، إلا أنها تحمل بداخلها موضوعات، وحكايات، وأسئلة متنوعة عن الحب والحرية والصداقة واللذة والألم، وكذلك عن التناقضات المجتمعية والأيديولوجية.