 الناشرين المصريين يوضح تكلفة شحن إصدارات دور النشر المشاركة بمعرض السليمانية للكتاب - بوابة الشروق
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الناشرين المصريين يوضح تكلفة شحن إصدارات دور النشر المشاركة بمعرض السليمانية للكتاب

اتحاد الناشرين المصريين
اتحاد الناشرين المصريين
شيماء شناوي:
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:51 م

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر سعيد عبده، أنه تم تكليف شركة للاستيراد والتصدير، لشحن إصدارات دور النشر المصرية المشاركة في معرض السليمانية للكتاب بدورته المقبلة، بسعر شحن 11 دولارًا عن كل طرد صادر و15 دولارًا عن كل طرد مرتجع شامل جميع المصاريف وفقًا لتعليمات الشحن المرفقة.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي صادر عنه، أنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافي «لتنمية موارد الاتحاد» عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2016.

ومن المقرر انطلاق معرض السليمانية للكتاب بدورته الجديدة خلال الفترة من 18 وحتى 27 نوفمبر المقبل.


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