مصدر أمني: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

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صرح مصدر أمني، بأنه تم إلقاء القبض على العناصر المشاغبة، التي حاولت التعدي على سيارة الشرطة بقرية أبو راجون بالبدرشين.
وأكد المصدر أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.