 مصدر أمني: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

مصدر أمني: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:30 ص

صرح مصدر أمني، بأنه تم إلقاء القبض على العناصر المشاغبة، التي حاولت التعدي على سيارة الشرطة بقرية أبو راجون بالبدرشين.

وأكد المصدر أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك