مصدر أمني: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

صرح مصدر أمني، بأنه تم إلقاء القبض على العناصر المشاغبة، التي حاولت التعدي على سيارة الشرطة بقرية أبو راجون بالبدرشين.

وأكد المصدر أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.