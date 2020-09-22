الأمم المتحدة تحذر من حرب باردة بين أمريكا والصين

انطلقت الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالتحذير من حرب باردة وهجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين، مع مخاطبة قادة العالم للجمعية عبر رسائل فيديو مسجلة مسبقًا بسبب جائحة فيروس كورونا.



وافتتح أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحذير من "حرب باردة جديدة" بين الولايات المتحدة والصين.



وقال جوتيريش "نحن نتحرك في اتجاه خطير جدا، ولا يستطيع عالمنا تحمل مستقبل يقوم فيه أكبر اقتصادين بتقسيم العالم من خلال شرخ كبير".



وأضاف أن "الانقسام التكنولوجي والاقتصادي يهدد بالتحول الحتمي إلى انقسام جيواستراتيجي وعسكري، ويجب علينا تجنب ذلك بأي ثمن".



كما دعا جوتيريش إلى التضامن العالمي في مواجهة وباء كورونا، وهو ما يشمل تطوير لقاحات.



ولم يهدئ ترامب مخاوف جوتيريش في خطابه، وانتقد بكين لتعاملها مع جائحة فيروس كورونا، وقال "يجب أن نحاسب الأمة التي أطلقت هذه الجائحة على العالم- الصين".



وتابع "في الأيام الأولى للفيروس، أوقفت الصين رحلات السفر محليا في الوقت الذي سمحت فيه للرحلات الجوية بمغادرة الصين وإصابة العالم"، واتهم بكين ومنظمة الصحة العالمية بنشر معلومات كاذبة عن كيفية انتقال الفيروس - الذي أسماه بـ "فيروس الصين".



كما انتقد الرئيس الأمريكي بكين بسبب سجلها البيئي، واتهمها بالإفراط في الصيد، وإلقاء المواد البلاستيكية في المحيطات، واطلاق المزيد من الزئبق السام أكثر من أي دولة أخرى.



وفي كلمته، قال الرئيس الصيني شي جينبينج إن بلاده لا تسعى إلى الدخول في حرب باردة جديدة.



وقال "الصين هي أكبر دولة نامية في العالم، وهي دولة ملتزمة بالتنمية السلمية والمفتوحة والتعاونية والمشتركة.. ليس لدينا نية للقتال في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة".



كما دعا شي إلى التضامن في مواجهة جائحة كورونا، قائلا: "يجب رفض أي محاولة لتسييس القضية أو أي وصم"



وغابت هذا العام المئات من الأحداث الجانبية المعتادة والاجتماعات غير الرسمية التي تعقد على الهامش، حيث يحدث غالبا اختراقات دبلوماسية، مما دفع خبير الأمم المتحدة ريتشارد جوان من مجموعة الأزمات الفكرية للتنبؤ بإجراء مناقشة عامة "مملة إلى حد ما".



وتأتي المناقشة بعد يوم واحد من عقد الأمم المتحدة حدثًا عبر الإنترنت إلى حد كبير للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها.