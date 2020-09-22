انطلقت دعوات لحث تلاميذ المدارس في جميع أنحاء العالم على الإضراب عن الدراسة احتجاجًا على عدم اتخاذ إجراءات جادة بشأن أزمة تغيرات المناخ.

وسيصبح الأطفال وداعموهم مدعوون للنزول إلى الشوارع يوم الجمعة، إذا كان ذلك آمنًا، أو بدلا من ذلك الاحتجاج عبر الإنترنت، وفقًا للمنظمين.

وسيكون هذا أول إجراء من نوعه منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث قالت جريتا ثونبرج، أصغر ناشطة بيئية في العالم إن الطقس القاسي المدفوع بأزمة المناخ يتسارع في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لا يزال يتم التعامل معه على أنه أزمة: "نحن في حالة طوارئ عالمية تؤثر علينا جميعًا ومع ذلك لا يعاني الجميع من عواقبها بالتساوي".

وستتركز الاحتجاجات على "مابا"، وهو مصطلح جديد يطلق على الأشخاص والمناطق الأكثر تضررا من تغيرات المناخ، والذي يفضله المنظمون على العبارات القديمة مثل، الجنوب العالمي.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، سيُطلب من المتظاهرين في الشوارع أو عبر الإنترنت، إرسال إشارة Mapa، وهي قبضتان مغلقتان مضغوطتان مع رفع الإبهام ، ترمز إلى القوة والتضامن والأمل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يضرب فيه الطقس القاسي مساحات شاسعة من العالم، بما في ذلك حرائق الغابات على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وموسم الأعاصير الأكثر نشاطًا في منطقة البحر الكاريبي على مدى عقود.

لذا يريد المتظاهرون مقارنة محنة الفئات الأكثر ضعفًا امام الافتقار إلى الالتزام السياسي بشأن المناخ، بالإضافة لمشكلة الانتعاش في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تولد غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث تبنى العديد من الاقتصادات المتقدمة على النمو المرتفع لهذه الانبعاثات.

تقول حركة فرايدي فور فيوتشر، الشبابية التي أشعلتها الإضرابات المدرسية التي قادتها الناشطة المراهقة ثونبرج في بلدها لسويد: "نحن نعيش وسط جائحة لكن تغير المناخ يمثل أزمة، نظرًا لأن المجتمع بدأ في الانفتاح في العديد من الأماكن حول العالم، فإن الانبعاثات العالمية واستخدام الموارد يتزايدان بسرعة وينفد الوقت لدينا، هذا ليس وقت للصمت".

وتأتي احتجاجات الجمعة المقبلة بعد عام من أسبوع الاحتجاج العالمي في سبتمبر الماضي والذي يقدر بمشاركة أكثر من 6 ملايين شخص شاركوا فيه، وأيضا بالتزامن مع إعادة فتح المدارس في جميع أنحاء العالم بعد التعطل الذي فرضه الإغلاق.

وأيضا ستتزامن الاحتجاجات مع الوقت الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها بجمعية عمومية صامتة، ستكون في الغالب على الإنترنت لأول مرة.