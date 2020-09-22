 حاكم نيويورك يضيف 5 ولايات إلى قائمة التحذيرات من السفر بسبب كورونا - بوابة الشروق
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حاكم نيويورك يضيف 5 ولايات إلى قائمة التحذيرات من السفر بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 8:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 8:57 م

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إنه تم إضافة ولايات أريزونا ومينيسوتا ونيفادا ورود آيلاند ووايومنج إلى قائمة نيويورك فيما يتعلق بالتحذير من السفر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بذلك يصل العدد الإجمالي للقائمة إلى 35 ولاية، فيما لم يتم حذف أي منطقة من القائمة.

وسجلت نيويورك 754 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 451 ألفا و227 حالة.

وتطلب التحذيرات من الأفراد الذين سافروا إلى نيويورك قادمين من مناطق ينتشر فيها الإصابات بشكل كبير بين المجتمع أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

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